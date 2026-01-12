伊勢崎オートのＧＩ「第４９回シルクカップ」１２日の最終日、１２Ｒで優勝戦が行われ、長田稚也（２５＝飯塚）が速攻を決め大会初制覇。ＧＩは２回目、通算１８回目の優勝。大会６連覇を狙った青山周平は２着だった。スタートは鈴木宏和が先手を奪ったが「行かれたらきついと思ったけど、２番手を取れたのは良かった。速攻で行かないときついと思った」。２周回で鈴木を抜いて逃げ態勢へ。青山が５周回で２番手に上がってきた