元モーニング娘。の石田亜佑美（２９）が１２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。成人式を迎えた?後輩?の写真にコメントした。モーニング娘。’２６のメンバーで今年、新成人になったのは岡村ほまれ、山粼愛生、櫻井梨央の３人。櫻井はこの日モー娘。公式Ｘで、あでやかな振り袖姿のバックショットをアップし、「無事に成人の日を迎えました！新成人の皆さん、おめでとうございます」と喜びをつづった。これに続