１月ユーロ圏投資家信頼感は－１．８に改善、ユーロ買い継続＝ロンドン為替 センティックス調査の１月ユーロ圏投資家信頼感は-1.8と前回１２月-6.2から改善した。市場予想－４．９も上回った。週明けロンドン市場ではユーロ買いが継続しており、対ドルでは1.1696レベル、ユーロ円は184.51レベルなどにそれぞれ本日の高値を更新している。ただ、対ポンドではわずかな値動きにとどま