ドル指数は反落、２００日線めぐる攻防に＝ロンドン為替 週明けはドル指数が反落している。アジア午前の９９．２４６を高値に、足元では９８．７１９まで低下。先週末の上昇分を消すとともに、２００日線（９８．８１７）を再び割り込んでいる。 トランプ政権が再び米FRBに対する圧力を強めていることが、中銀独立性に対する市場の警戒感を広げていることが背景。米債、米株先物の下落とともにドルに対する売り圧力が広