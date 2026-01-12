タレントのマツコ・デラックスが１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。高速道路などの合流時に暗黙の了解になっている“ファスナー合流”について持論を展開する一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ある調査で渋滞の時などに合流車線の先端まで進んだら、譲り合って１台ずつ交互に入っていく“ファスナー合流”について７