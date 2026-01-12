中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月12日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は12日の記者会見で、トランプ米大統領がホワイトハウスでの石油業界幹部との会談で、中国とロシアは米国の管理下でベネズエラ産原油を購入するしかないと発言したとの報道に関し、中南米諸国は独立した主権国家であり、協力パートナーを自分で選ぶ権利を完全に有していると表明した。情勢がいかに変化しようと、中国は