お酒がすすむ◎鶏肉おつまみ 鶏肉のおもてなしといえば唐揚げやトマト煮などが定番。たまにはいつもと違うメニューを作りたいと思ったとき、「鶏肉のマヨネーズあえ」略して「鶏マヨ」はいかがですか？あっさり淡泊な鶏肉をマヨネーズであえることで、コクが出て、お酒が進むおつまみに。むね肉、ささみ、レバーなどいろいろな部位で作れるので、お好みでどうぞ。 鶏むね肉ささみ鶏もも肉鶏レバー 仲間うちの新年会も多いこの時