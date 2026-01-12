巨人は１３日から新人合同自主トレがジャイアンツタウンスタジアムでスタートする。ドラフト１位の即戦力左腕・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）ら１１選手は７日に入寮。８日からジャイアンツ球場で自主練習を続けてきた。新人合同自主トレ初日は午後１時開始予定。初日の様子は日テレジータスで午後８時から同１０時まで２時間の番組で放送する。期待のルーキーがプロ野球生活の第一歩を踏み出す。