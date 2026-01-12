中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月12日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は12日の記者会見で、台湾方面が中国・アフリカ連合（AU）戦略対話の共同プレスコミュニケの台湾に関する内容について、事実を著しく歪曲（わいきょく）し、台湾の「主権」をおとしめたとして遺憾を表明したことに関し、台湾当局は現実を認識し、下手な政治的パフォーマンスをやめるべきだと強調した。毛氏は次のように述べ