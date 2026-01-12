3連休最終日の12日、大分県別府市のアイススケートリンクは多くの家族連れなどでにぎわっていました。 城島高原パーク 白く雪化粧した由布岳を望める場所にあるのは別府市の城島高原パークにあるアイススケートリンクです。屋外のアイススケートリンクとしては九州最大級の広さを誇ります。 城島高原パーク 3連休最終日の12日は、冷え込みと青空に恵まれ、