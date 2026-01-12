ニッキューナナ・こっちゃん選手が1月7日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、オススメのYouTubeチャンネルを紹介した。 ニッキューナナ・こっちゃん選手が「最近よく見てるもので、ちょっと一個あって。YouTubeのチャンネルで、朝食を食べるだけのチャンネル知ってます？」と語り出した。 YouTubeチャンネル「通勤タイムス」が投稿している人気シリーズ「伝説の朝ごはん」。