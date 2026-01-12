元中日バッテリーコーチの中村武志氏（58）が、西武、中日、ダイエーで298試合に登板した杉本正氏（66）とともにYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。中日入団3年目で初ホームランを打った際の星野仙一監督のコメントを紹介した。花園高から1985年ドラフト1位で中日入り。3年目の1987年5月29日の広島戦で、星野監督から初スタメンマスクに指名された。2戦目で杉本氏をリードして初完封＆北別府学氏から初安打も記録