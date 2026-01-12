ミュージシャン、音楽プロデューサー、ラジオパーソナリティーとして活躍したスマイリー原島さん(本名原島宏和＝はらしま・ひろかず)が死去したことが12日、分かった。65歳だった。原島さんの公式Xで訃報が伝えられた。昨年8月から闘病していたという。Xで「2025年8月末から病気治療のため入院しておりました弊社代表 スマイリー原島こと原島宏和ですが、2026年1月6日 享年67、満65歳、熊本市内の病院にて家族に見守られる中、