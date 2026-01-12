大きな数珠を回しながら念仏を唱える横手市山内地区の伝統行事「百万遍念仏講」が行われました。雪が舞うこの時季らしい景色の中、今年も住民たちが輪になり地域の安寧と一年の健康を祈りました。「今年も三ツ屋地区が健康でありますように。じゃあ始めるどー、はーい。」「南無阿弥陀仏～南無阿弥陀仏～」百万遍念仏講は横手市山内南郷の三ツ屋地区に200年以上前から続くとされる伝統行事です。使われる