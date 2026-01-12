12日は成人の日です！県内では11日に5つの市で二十歳を祝う式典が開かれ若者たちが人生の大きな節目を喜び合いました。このうち秋田市では「魅力ある秋田に戻ってきたい」といった明るい声が多く聞かれました。寒空の下に集まるのは今年度中に二十歳を迎える若者たち。「来年3月から東京！」「え～」冷たい風もなんのその、旧友との再会を喜び合いました。11日、秋田市で開かれた「二十歳のつどい」には1900人余りが集まりま