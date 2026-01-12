嵐の公式Instagramに、2008年リリースのシングル「Step and Go」のジャケット写真が投稿された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ファンの間で熱い支持を集める名曲「ステゴー」 「ステゴー」の略称で親しまれている「Step and Go」は、発売当初タイアップが付いていなかったにも関わらず（※嵐では非常に珍しい）ファンの間で熱い支持を集める名曲。 今回の投稿でも「歌詞もいいしダンスもいい