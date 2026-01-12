佐世保市の成人式は11日にハウステンボスで開かれ、今年度 二十歳の1865人が仲間と喜びを分かち合いました。 （二十歳代表 樫山 明仁さん） 「今までは支えられる側でしたが、これからは支える側として、今まで受けた恩を次の世代へとつなぐ恩送りをしていく」 （二十歳代表 川口 凜留さん） 「出会ったすべての人に感謝を忘れることなく、これからの未来を明るく強く、生き抜いていくことをここに誓う」