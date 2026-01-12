広島市の原爆ドームの前を流れる元安川では、新年恒例の寒中水泳が行われました。12日午前11時の気温は2度、水温は6度。 肌を切り裂くような水の中で、神伝流広島遊泳同志会の面々が和傘を両手に持って舞う「諸手日傘」など、江戸時代から伝わる技を次々と披露しました。 また、ボーイスカウトや水泳部の大学生など、12歳から81歳までの37人が元安川の水に入り一、年の平和や健康を願いました。 ■参加者 藤