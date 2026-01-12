県内では1万2000人あまりが、未来に向けての決意を新たにしました。 12日「成人の日」にあわせ、この3連休に県内各地で “二十歳を祝う式典” が開かれました。 武家装束の「直垂(ひたたれ)」に身を包んだ、長崎市出身の大学生2人。 神職から烏帽子を授けられます。 長崎市の諏訪神社で12日に行われた「元服式」。 奈良時代の成人の儀式を再現したものです。 お祓いを受けた2人には “成人の証し” とし