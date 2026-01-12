2026年1月12日、シンガポールメディア・聯合早報は、中国の人工知能（AI）スタートアップが相次いで上場を果たし、国際的な競争の新たな局面に入ったと報じた。記事は、中国AI業界の群雄割拠の状況を経て生き残った、評価額が10億ドル（約1570億円）を超える六つの有力AIスタートアップ「六小虎」のうち2社がこのほど香港証券取引所への上場を完了したと紹介。8日に上場した「世界初の大規模モデル銘柄」を標榜する智譜AI（Zhipu A