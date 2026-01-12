南京税関によると、江蘇省連雲港市に位置する上海協力機構（SCO）（連雲港）国際物流パークは、物流積み換え基地としての機能を引き続き向上させ、2025年の年間物流量は前年比13．52％増の8435万8800トン、コンテナ輸送量は同4．48％増の67万7000TEUを達成し、いずれも過去最高を記録したことが明らかになりました。SCO（連雲港）国際物流パークは、SCO加盟国の海外進出基地として重要な拠点です。2025年10月に国際複合輸送船荷証