母国ポーランドでは最後となるW杯で、観客とタッチを交わすカミル・ストッフ＝ザコパネ（共同）英雄の飛躍に満員の観客は大歓声を送った。ノルディックスキー・ジャンプ男子で冬季五輪2連覇の実績を持ち、今季で引退するカミル・ストッフ（38）が11日、母国ポーランドでは最後のワールドカップ（W杯）となるザコパネ大会に出場。42位に終わったが「飛距離は問題じゃない。ここで皆にさよならを言えたことは一生の思い出になった