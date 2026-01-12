Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月12日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は首位・EX風林火山の勝又健志（連盟）。チーム4選手の中で唯一のマイナス。“軍師”と呼ばれる強者が、復活を狙う。【映像】“軍師”勝又健志の復調は？競合ひしめく好カードEX風林火山はルーキー永井孝典（最高位戦）が絶好調で、個人トップの＋536.3ポイント。KADOKAWAサクラナイツから移籍してきた内川幸太郎（連盟）も＋219.0