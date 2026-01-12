◇大相撲初場所2日目（2026年1月12日両国国技館）期待の新大関に“熱視線”を送る人物がネットでまたも話題となった。大相撲初場所2日目、新大関で昨年九州場所から連続優勝を狙う安青錦（21＝安治川部屋）は西前頭筆頭の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜）に首投げで逆転勝ち。初日から連勝となった。九州場所優勝力士として臨む今場所は06年夏場所の白鵬以来となる新大関Vが懸かる。そんな安青錦を土俵下で見守ったのが、好角家