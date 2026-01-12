晴れ着姿の「二十歳の市民を祝うつどい」の参加者に対し政治参加の重要性を説く社民党の福島党首（中央）と石井副党首（左）＝１２日、横浜市港北区のＪＲ新横浜駅前昨年末から衆院議員が不在となった社民党が議席奪還へ向け懸命だ。神奈川県連合代表でもある福島瑞穂党首（参院比例）は「成人の日」の１２日、ラサール石井副党首（同）とともに横浜市港北区のＪＲ新横浜駅前で街頭演説を行い「解散総選挙は近い。１票は平和のた