Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。クセになる体験でした。筆者は新しい趣味としてサバゲーを始ました。運動にもなるし、FPS（一人称シューティング）系ゲームが好きだったのでエイム勝負も楽しくドハマリしています。でも最近は忙しくてなかなか行けていないのが現状……。そんな筆者のシューティング欲を満たしてくれたのが「M9シ