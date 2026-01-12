Photo: ギズモード・ジャパン ロボットと人間の共同作業。アメリカはラスベガスではテクノロジーの祭典CES 2026が開催されていますが、同時に「Pepcom」というメディア向け展示会も開かれています。こちらはそのPepcomで見つけた、Xlean社の新プロダクト。ローラーモップを前後に2つ装着した、水拭きの強いロボット掃除機。名前を「xLean TR1」といいます。