このときは、解散をどう考えていたのでしょうか。 【写真を見る】突然の解散風…高市総理の“側近”自民・古屋選対委員長は｢内緒！｣ 東海地方の野党からは厳しい声 ｢約束が破られた｣新年度予算案はどうなる？ （高市総理･年頭記者会見 今月5日）「目の前の課題に懸命に取り組んでいるところ」 高市総理は先週、具体的な言及を避けた通常国会冒頭での衆議院解散について、近く最終判断するとみられます。新年早々、突然吹いた解