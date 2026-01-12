2016年に北佐久郡軽井沢町で大学生など15人が亡くなったスキーツアーバス事故から1月15日で10年になります。遺族の男性が11日、息子が眠る墓を訪れ、今の胸の内を語りました。遺族会代表田原義則さん「もうじき10年ですけど、あっという間。短いけど長い。両方なんです。10年たっても裁判は終わっていない。事故の責任がどこにあるのかっていうのが最終的に決着が10年たってもまだしていない」こう心境を語るのは事