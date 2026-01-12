12日午前、軽井沢町の慰霊碑には…。教え子4人を亡くした法政大学名誉教授で教育評論家の尾木直樹さんが大学の関係者と共に慰霊のため訪れました。尾木さんは慰霊碑に花を手向け、静かに手を合わせました。法政大学名誉教授尾木直樹さん「10年もたってしまいました皆さん。必ずもっと人の命が大切にされる社会にするために私たち残された者が頑張っていくことをお誓い申し上げます」尾木さんの手には犠牲になった4人の笑顔が詰ま