山形県内は強い冬型の気圧配置などの影響で1月11日から12日にかけて各地で大雪や暴風の荒れた天気となりました。雪は峠を越えたものの庄内地方では、強風による建物への被害が相次ぎました。11日から12日にかけて各地で大雪や暴風となった県内。山形地方気象台によりますと、午後4時現在の積雪の深さは、大蔵村肘折で141センチ、西川町大井沢で125センチ、小国で77センチ、山形10センチなどとなっています。米沢市では朝から雪かき