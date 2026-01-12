オリックス・宮城大弥投手の妹・宮城弥生が二十歳のつどいの振り袖姿を披露した。１２日にインスタグラムで「今まで育ててくれてずっと近くで支えてくれた両親！ずっと尊敬させてくれる兄！沢山の人に支えてもらって今日の日を迎えられました！本当にありがとう」と感謝をつづって、紫の華やかな振り袖衣装でピースする姿などをアップした。「これから親孝行、家族に恩返しができるように私なりに頑張ります！楽しかったっ！」