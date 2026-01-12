バーの壁に女性の遺体を遺棄した疑いで、北海道日高町の男が逮捕されました。店は、遺体が遺棄された後も、営業をしていたということです。■壁に遺体がある状態でバーを営業か北海道日高町のバー「レディーラック」。遺体は壁の中に隠されていました。死体遺棄の疑いで逮捕されたバーの経営者・松倉俊彦容疑者（49）。先月31日ごろ、自身が経営するバーの店内に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察によると、10日、板