『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「イラン反政府デモ死者540人超に米が軍事介入も検討か」についてお伝えします。◇物価高への抗議デモが全土に広がった、中東・イラン。怒りの矛先はイランの指導部にも。デモ参加者「独裁者に死を！」デモ参加者「ハメネイに死を！」治安当局との衝突が相次ぎ、人権団体によると、これまでに子ども8人を含む544人が死亡しました。警察がデモ隊を弾圧している様子を市