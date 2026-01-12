オリックス・吉田輝星投手が１２日、インスタグラムを更新。２５歳の誕生日を迎えたことを報告した。吉田は「たくさんのメッセージやプレゼントありがとうございます復活してたくさん皆さんに応援して貰えるように初心にかえり頑張ります」と感謝と決意のメッセージ。マリオシリーズに登場するキャラクター「ヨッシー」のイラストが描かれたデコレーションケーキを手に、笑みを浮かべた。また、自主トレをともにする阪神・