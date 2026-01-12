12日午前11時55分ごろ、新潟市西区寺尾上の住宅で「家が燃えて出られない」と住人の男性から119番があった。新潟西署によると、木造2階建ての平田功さん方が全焼し、性別不明の2人の遺体が見つかった。いずれも80代の平田さんと妻と連絡が取れておらず、署は身元の確認を進める。現場はJR寺尾駅近くの住宅街。