自民党の麻生太郎副総裁【ソウル共同】自民党の麻生太郎副総裁が16〜18日の日程で韓国訪問を調整していることが分かった。複数の日韓関係筋が12日までに明らかにした。自身が会長を務める「中曽根平和研究所」などがソウルで開催するフォーラムに参加するためで、李在明大統領との会談も模索しており、実現すれば高市政権発足後では初の面会となる。麻生氏はこれまで両国間の橋渡し役を担ってきた。訪韓を通じて良好な日韓関係