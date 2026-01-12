岐阜県白川村の白川郷で始まった合掌造り集落のライトアップ＝12日夕世界文化遺産に登録されている岐阜県白川村の白川郷で12日、合掌造り集落のライトアップが始まった。今年で開催40回目の節目を迎えた冬の風物詩。夕闇の中、降り積もった雪にたたずむ集落が明かりに照らされて、浮かび上がった。期間は12日と2月1日までの日曜の計4日で、午後5時半〜7時半に実施予定。混雑や交通渋滞を緩和するため、集落内の観光は完全予約