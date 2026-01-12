15日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるナイゴチ新メンバー発表！2時間SP』（後7：00）を前に、撮れたての新メンバーAさん・Bさんのヒント動画が公開となった。【写真】これだけではわからない？新メンバーのヒント画像昨年12月25日に放送された「ぐるナイ」ゴチ最終戦では、矢部浩之・小芝風花・高橋文哉の3人がクビとなる衝撃の展開に。そして、“新メンバーは2人”という発表が。果たして、今年のゴチ新メンバーは誰だ