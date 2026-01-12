歌手BoA（39）の公式サイトが12日更新され、韓国の大手芸能プロダクション「SMエンタテインメント」との契約満了を報告した。サイトでは「BoAに関するご案内」のタイトルで、「この度、SM ENTERTAINMENTとの契約が満了となりましたのでお知らせいたします」と報告。「BoAの輝かしい歩みを常に近くで共にしてくださった日本の多くのファンの皆様、支えてくださった多くの関係者の皆様へ、改めて心より感謝申し上げます」と感謝をつ