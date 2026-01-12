「全日本王座決定戦・Ｇ１」（１２日、芦屋）地元の松田大志郎（３８）＝福岡・１０４期・Ａ１＝が初日を手堅くまとめた。シリーズのオープニングカードとなった初日１Ｒはインから吉田裕平（愛知）のまくり差しを許す形となったが残して２着。後半９Ｒは５コースからまくり差して２着。初日を２着２回とした。「１Ｒはスタートを遅れたのもあったし、エース機（吉田裕）がすごかった。普通よりはいいかな。ペラもそこまで間