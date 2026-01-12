HKT48石橋颯（いぶき、20）が12日、インスタグラムを更新。金髪にイメチェンした振り袖姿を公開した。「はたちのつどいを迎えましたっ！！！」と報告し、「そして髪の毛染めちゃったぁ〜」と金髪＆振り袖姿を公開した。この投稿に「颯さん、二十歳おめでとうございます！」「着物も金髪もめっちゃ似合ってるかわいい」「金髪も可愛い」「髪色めちゃくちゃ似合ってる」「あんな小っさかったいぶきも成人か」などのコメントが寄せら