サッカー明治安田J2のブラウブリッツ秋田が、必勝祈願のため秋田市の神社を参拝しました。来月開幕する、秋春制へと移行する前の特別なリーグ戦に臨むブラウブリッツ、結果にこだわって戦い抜くことを誓いました。ブラウブリッツは、新シーズンを前に毎年、神社で必勝祈願をしています。12日は吉田謙監督や選手・スタッフなど、約40人が参加しました。今年はJリーグの秋春制への移行に伴い、来月から6月に