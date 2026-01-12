3連休の最終日、秋田市などの小中学校は13日に授業が始まります。大森山動物園には雪の中、家族連れが訪れていて冬休みの思い出を作っていました。どこか寒そうな様子のフラミンゴに身を寄せ合い暖をとるサルたち。冬の動物たちの様子を見ることができる「雪の動物園」です。秋田市の大森山動物園で2月末までの土日祝日に開催されています。カピバラたちがあったかいお湯に浸かるカピバラの湯っこは、毎年人気のイベントです。午前