セブン‐イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長は、2030年度までに1000店舗の純増を掲げる中期計画について「毎年、年間200店程度の純増は見えており、計画は十分実現可能」との認識を示した。今後は単独店オーナーの複数店経営を軸に出店余地を広げるとともに、都心・地方・施設内など多様なフォーマットで生活圏ごとのニーズに対応し、地域貢献にもつなげる考えだ。2025年度は現場負荷を踏まえ180店前後にとどまるが、「無理な