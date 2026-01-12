1月12日は「成人の日」です。今、ハレの舞台の装いに変化が起きています。キーワードは“盛り”から“ナチュラル”へ。 ■愛知万博に小泉劇場…20歳が生まれた年を振り返る 名古屋市緑区のホールで11日、成人の日に先立って開かれた式典には、358人が出席しました。今回出席したのは、2005年4月2日から2006年4月1日に生まれた若者たちです。彼らが生まれたころの出来事を振り返ります。