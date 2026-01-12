大相撲初場所は2日目。初日は白星発進となった石川県津幡町出身の横綱・大の里の一番です。危なげない相撲で初日は白星を掴んだ大の里。2日目の対戦相手は小結・王鵬です。王鵬のおっつけに一度は体を引いてしまうも、左手で突き上げながら右を差して攻め直し、寄り切り。2勝目を挙げました。3日目は、前頭二枚目の宇良との対戦です。同じ津幡町出身、前頭十六枚目の欧勝海は朝白龍と戦うも寄り切りで敗れ1勝1敗。3日目は前頭十七