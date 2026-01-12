12日は成人の日です。連休中は石川県内の各地で二十歳を祝う行事が開かれ、参加者が大人としての自覚と将来の夢に向けた決意を新たにしていました。県内では10日からの3連休、加賀市を除く18の市町で二十歳を祝う行事が開かれ、成人の日の12日は金沢市の四十万・額公民館が合同で主催する二十歳のつどいが開かれました。金沢市内のホテルで開かれた式典には130人が出席し、参加者を代表して新田香央さんが誓いの言葉を述べました。