◆全国高校サッカー選手権決勝神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）ピッチ上で涙に暮れる選手たちを、鈴木雅人監督はベンチの最前列で見守った。夏の総体王者・神村学園に０―３の完敗で、４５年ぶりの県勢王者には届かなかった。試合後の会見で、指揮官は「神村学園さんは本当に強かったです。見とれるというか、本当にチャンピオンにふさわしいチームなんだなと。対戦して、終わって、率直に