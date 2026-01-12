山梨県上野原市の山林火災は発生5日目。きょうも消火活動が行われましたが、西の大月市側にも延焼していて、これまでにおよそ105ヘクタールの山林が焼けました。記者「正午すぎ、山頂付近でしょうか。白い煙があがっています」発生から5日目となった上野原市扇山の山林火災はけさから、県や自衛隊のヘリコプターなどによる消火活動が再開されましたが、延焼が続いています。火は西の大月市側にも広がり、午後3時の時点で105へクタ